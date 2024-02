Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de 241 milioane euro (1,2 miliarde de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea producatorilor agricoli, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Schema a…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pregatește o schema de ajutor de stat in valoare de peste 55 milioane de euro pentru a-i ajuta pe crescatorii de porci și pasari, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. MADR a postat in transparența decizionala un proiect…

- Comisia Europeana (CE) aloca 10 milioane de euro pentru sprijinirea refugiaților ucraineni și a comunitaților gazda din Republica Moldova. Banii fac parte dintr-un pachet de ajutor umanitar destinat Ucrainei, in valoare totala de 110 milioane de euro. {{713930}}Potrivit unui comunicat al Executivului…