- Comisia Europeana va anunta, marti, recomandarile pentru masurile pe care le pot lua tarile membre pentru a reduce impactul cresterii preturilor la energie si gaze asupra populatiei, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit Agerpres. El a fost audiat în…

- Bogdan Chirițoiu a fost audiat in Comisia parlamentara de ancheta privind preturile energiei."Maine, Comisia Europeana va veni cu recomandarile ei. Ce intelegem noi din draft este ca ne vor recomanda sa nu afectam functionarea pietei. Recomandarea noastra ar fi sa gasim acele metode care nu descurajeaza…

- PNRR, in forma in care urmeaza sa fie aprobat de Comisia Europeana are una dintre cele mai consistente anexe de condiționalitați raportat la celelalte state membre, a scris sambata pe Facebook fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. „Avem de indeplinit peste 500 de “milestone-uri” și “target-uri”…

- Plafonarea preturilor la energie ar insemna un pas inapoi in dezvoltarea pietei, iar autoritatile ar trebui sa ia masuri care au sens economic, prin care sa fie ajutati doar consumatorii care au nevoie, a afirmat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a participat…

- Guvernul analizeaza plafonarea prețului la gaze. In declarația de miercuri, Florin Cițu spune: „Este ceea ce vad la nivel european”. Șeful Guvernului a precizat ca Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea discuții cu Comisia Europeana. In paralel, social-democratii vor depune in Parlament…

- Primul ministru Florin Cițu nu considera o problema faptul ca inflația este deja la 5% și va atinge pana la sfarșitul anului 5,6%, conform BNR. Intrebat, marti, daca ne indreptam catre o crestere a preturilor, a evitat un raspuns. „Asta este interpretarea dumneavoastra, este o estimare a BNR. Am vazut…