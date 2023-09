Comisia Europeană a pus gând rău lupilor Intoarcerea lupului in Europa reprezinta un pericol atat pentru animale, cat și pentru viața oamenilor, a avertizat luni Comisia Europeana, precizand ca urmeaza sa revizuiasca statutul de protecție al acestei specii. Haitele de lupi au revenit recent in regiunile UE de unde au fost absente timp de decenii, atacand animale și alimentand tensiunile in comunitațile […] The post Comisia Europeana a pus gand rau lupilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intoarcerea lupului in Europa reprezinta un "pericol real" pentru animale și pentru viața oamenilor, a avertizat luni Comisia Europeana, care a anunțat ca intenționeaza sa revizuiasca statutul de protecție al acestei specii.Executivul va intra acum intr-o "noua faza" a procesului sau de a decide…

- Generalul francez Michel Yakovleff, fost comandant militar al forțelor NATO in Europa, a afirmat vineri ca Ucraina incepe sa arate capacitatea de a lovi constant ținte la sute de km in spatele frontului, ceea ce are un efect strategic in razboiul impotriva Rusiei. Concret, rușii sunt obligați sa sa-și…

- Dupa intalnirea cu oficialii de la Bruxelles, Guvernul intenționeaza sa mențina varianta asumata in Coaliție a masurilor fiscale. Chiar daca in spatele ușilor inchise au fost sugestii pentru modificarea TVA-ului pentru anumite produse, Guvernul spera sa rezolve altfel deficitul bugetar. Mai exact, exista…

- Premierul i-a chemat pe miniștrii trimiși la Bruxelles, de la Finanțe și de la Munca, la Guvern, la o ședința extraordinara, pentru a pune la punct masurile fiscale agreate cu Comisia Europeana. Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, ca miniștrii romani au avut niște…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 13 județe. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta, duminica seara,…

- Temperaturile extreme din timpul verii in sudul Europei ar putea duce pe termen lung la schimbarea obiceiurilor turistilor. Tot mai multi aleg destinatii mai racoroase sau isi iau vacanta primavara sau toamna, pentru a evita caldura extrema, scrie Reuters. Datele publicate de Comisia europeana a turismului…

- Uniunea Europeana vrea sa faca din achizitiile comune de gaze o masura de criza destinata sa impiedice statele membre sa supraliciteze intre ele pentru a-si asigura aprovizionarea cu gaze si sa devina o caracteristica permanenta a strategiei energetice post-Rusia a blocului comunitar, transmite Bloomberg.…

- USR ii cere ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa publice de urgența comunicarea de la Comisia Europeana cu privire la deficitul bugetar. Boloș le-a spus colegilor sai, in ședința de conducere a PNL de luni, ca daca nu se taie facilitațile fiscale din IT, construcții și agricultura, riscam sa pierdem…