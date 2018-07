Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a facut joi recurs impotriva Ungariei, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), unde o acuza de „nerespectarea” legislatiei Uniunii Europene (UE) in domeniul azilului si expulzarii migrantilor si a deschis, separat, alta procedura de infringement contra Budapestei, relateaza…

- Comisia Europeana a trimis joi Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de-a 4-a Directiva privind combaterea spalarii banilor. http://evz.ro/romania-judecata-spalarea-banilor.html

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE pentru ca nu a implementat legislatia europeana impotriva spalarii banilor. Pe langa Romania, Uniunea Europeana a declansat procedura de infringement si impotriva Greciei si Irlandei. Romania a fost trimisa la…

- "In sedinta Guvernului din data de 28 iunie a fost prezentata Nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei. Documentul in cauza contine informatii detaliate referitoare la actiunile privind neindeplinirea obligatiei…

- Comisia Europeana a clasat 12 proceduri de infringement la adresa Romaniei si s-a desistat intr-o clauza aflata pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in perioada 4 mai - 18 iunie 2018, informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe. "In sedinta Guvernului din data de 28 iunie a fost prezentata…

- „Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului. In aceeasi situatie sunt alte cinci tari: Franta, Germania, Marea Britanie, Italia si Ungaria. In cazul Romaniei, cea mai grava ...

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.