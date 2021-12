Comisia Europeană a autorizat luni al 5-lea vaccin anti-COVID. De când este disponibil Aceasta autorizație se acorda in urma unei recomandari științifice pozitive bazate pe o evaluare aprofundata a siguranței, eficacitații și calitații vaccinului de catre Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) și este aprobata de statele membre, a transmis Comisia Europeana.Cu ajutorul autorizației de introducere pe piața condiționata, Novavax va fi in masura sa livreze catre UE pana la 100 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19 incepand cu primul trimestru al anului 2022.Contractul permite statelor membre sa achiziționeze inca 100 de milioane de doze in cursul anilor 2022 și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

