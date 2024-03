Autoritațile județene reiau distribuția centralizata a alimentelor pentru elevi. Acest lucru se va realiza in cadrul Programului pentru școli al Romaniei. Se va asigura furnizarea și distribuția de produse, respectiv fructe(mere), lapte și produse lactate, precum și produse de panificație. Au fost demarate procedurile de organizare a licitație cu termen pentru data de 12 aprilie. Bugetul este de peste 32,5 milioane de lei, respectiv 6,5 milioane de euro. Contractul va fi incheiat pentru 3 ani și 5 luni, in perioada lunilor de școala, adica pana in 2029. Numai pentru achiziția de mere bugetul este…