- Camera Deputatilor intentioneaza sa achizitioneze un contract de lucrari de reparatii la baza sportiva, aflata in curtea Palatului Parlamentului, valoarea estimata fiind de 2.773.109 lei, relateaza Agerpres. Potrivit e-licitatie.ro, contractul de lucrari de reparatii la baza sportiva include si servicii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut retragerea carții bazata pe teza sa de doctorat despre care Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai (UBB) a constatat ca e “profund viciata”, a declarat joi, pentru Edupedu.ro, președintele Comisiei de Etica, Dacian Dragoș. El a precizat ca, potrivit…

- Dupa eliminarea plafonarii cu 50 de bani, marile companii au inceput sa mareasca prețurile. Astfel, luni dimineața, benzina este aproape 7 lei, iar motorina, aproximativ 8 lei. Cele mai mari prețuri la combustibil se inregistreaza la austriecii de la OMV, dar și maghiarii de la Mol au marit prețurile.…

- Mai multe persoane s-au strans joi, in fața Palatului Cotroceni, unde au intonat ”Imnul plagiatorilor” și i-au cerut președintelui Klaus Iohannis revocarea ministrului plagiator, Lucian Bode, dupa verdictul de plagiat al Comisiei UBB. Protestul a inceput la ora 12:00, cu imnul denumit ”Plagiamus Igitur”.…

- Tarile membre NATO vor discuta in lunile urmatoare despre tintele privind cheltuielile militare, in contextul in care mai multe state aliate au cerut ca nivelul bugetului militar de 2% din PIB sa devina un prag minim, a anuntat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”Unii aliati…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca, prin decizia de joi, au fost „calcate in picioare” principiile care definesc Spatiul Schengen. „Simtim ca Rusia este pe cale sa se mai bucure o data de inca o nedreptate care i se face Romaniei”, a aratat el, dupa Consiliul JAI, in care Austria a votat…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, joi, ca respingerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen este ”un esec rasunator pentru intreaga diplomatie romaneasca” si cere demisia intregului Cabinet Ciuca. ”Majoritatea europarlamentarilor romani sunt absenti din discutiile de aici de la Bruxelles (…) Nu…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, susține, miercuri, o conferința de presa cu privire la refuzul Executivului austriac de a vota aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Joi, pe agenda Consiliului JAI, Romania a fost pusa pe ordinea de zi impreuna cu Bulgaria, iar Croația, separat de cele doua țari.…