Comsiarul european Thierry Breton a declarat, intr-o conferința de presa susținuta la București, ca este datoria romanilor sa se vaccineze și sa implementeze certificatul verde pentru ca pandemia de coronavirus nu poate fi invinsa decat impreuna și nu mai avem timp de pierdut. Oficialul a venit in Romania pentru a trage un semnal de alarma cu privire la rata scazuta de vaccinare in randul populației și la tergiversarea adoptarii certificatului verde de catre Parlament, potrivit Agerpres. Comisarul a precizat ca exista doua instrumente importante de combatere a pandemiei: vaccinul care nu are efecte…