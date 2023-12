Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ANPC au transmis, marti, ca a fost desfasurata o actiune de control la Pensiunea Denisa, din Ramnicu Valcea. FOTO: ANPC “Actiunea s-a desfasurat ca raspuns imediat la un mesaj primit de presedintele institutiei, Horia Constantinescu, de la un consumator. In text, acesta atragea…

- In cursul zilei de sambata, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a surprins o vanzatoare de branza falsa la o piața volanta din fața Academiei Militare.Inițial, femeia este reticenta și incearca sa il ignore, dar recunoaște ca branza provine…

- Cofetaria Silvian din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pana la remedierea deficientelor. Echipele de control au gasit mai multe probleme, printre care mizerie, prajituri care nu aveau data limita de consum, aparatura…

- Un restaurant din Constanta a fost inchis temporar si amendat cu 15.000 de lei de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost gasite hote si vitrine frigorifice murdare, bucati de gresie si faianta sparte, fire electrice pline de grasime care atarna pe pereti.Reprezentantii…

- ANPC a cerut ENEL un grafic de rambursare a sumelor pe care le-a incasat incorect de la peste 44.000 de consumatori, inainte de sanctiune. Presedintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat ca instituția pe care o conduce a cerut ENEL un grafic de rambursare…

- Alerta alimentara in magazinele Kaufland din Romania. 49 de unitați au fost inchise in urma descoperirilor facute de inspectoriii de la ANPC. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu peste 1,7 milioane de lei, 65 de magazine Kaufland din toata tara, in cadrul…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu peste 1,7 milioane de lei, 65 de magazine Kaufland din toata tara, in cadrul unei actiuni desfasurate intr-o zi. In urma controalelor a fost inchisa temporar zona de alimentatie publica, pentru 49 de magazine, pana…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu peste 1,7 milioane de lei, 65 de magazine Kaufland din toata tara, informeaza News.ro. In urma controalelor a fost inchisa temporar zona de alimentatie publica, pentru 49 de magazine, pana la remedierea deficientelor.Presedintele…