Combinatele românești de îngrășăminte, un strigoi care sperie investitorii In condițiile in care fermierii romani au mare nevoie de ingrașaminte , in țara exista doar un producator. Și acela, Azomureș, lucreaza la doar 60% din capacitate. De ce se feresc investitorii sa produca ingrașaminte in Romania? In condițiile in care fermierii romani folosesc anual peste 800.000 de tone substanța activa (s.a.) de ingrașaminte chimice, in țara se produc doar cantitați de ordinul miilor de tone. Adica, sub 10% din cat se consuma. Restul vine din import. Și totuși, exista capacitați de producție. Poate nu cat sa acopere necesarul, dar suficiente sa asigure mare parte din nevoi. Pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

