Stiri pe aceeasi tema

- Medicii, asistentele si alte cadre sanitare din Spania ii suna zilnic pe bolnavi ca sa afle cu cine au intrat acestia in contact. Combaterea pandemiei de coronavirus din Spania depinde acum de o retea de cadre medicale insarcinate cu anchetarea tuturor cazurilor, scrie Mediafax.Medicii din…

- Medicii din Palestina, țara lovita de pandemie, primesc sfaturi și mesaje de incurajare din Romania, de la un chirurg originar din micul stat arab care lucreaza in spitalul COVID din Ramnicu Sarat. Nevoit sa practice ca infecționist de la declanșarea crizei sanitare, medicul Adnan Al Aloul marturisește…

- Unele dintre cele mai recente studii științifice despre COVID-19 arata ce tratament poate grabi vindecarea bolnavilor care au facut pneumonie din cauza infectarii cu noul coronavirus. Medicii de la Universitatea Emory din Atlanta au folosit radioterapia pentru a trata 10 pacienți ce sufereau de pneumonie…

- Medicii si asistentele au fost singurii care au luptat corp la corp cu un virus necunoscut, chiar daca multi dintre ei nu au avut echipamente de protectie. Ca sa opreasca raspandirea virusului, multe spitale din Spania au inchis toate secțiile și-au creat paturi pentru bolnavii de Covid-19, potrivit…

- Ziarul Unirea Amendamentul Roman: Sporuri mai mari pentru medicii și asistenții implicați in lupta impotriva COVID Parlamentul Romaniei a adoptat Legea 350/2020, care are cuprinde și amendamentul pe care l-am depus in calitate de deputat de Alba, la solicitarea președintelui Consiliului Județean Alba,…

- Potrivit celor mai recente cercetari, noul coronavirus afecteaza și creierul, nu doar plamanii. Medicii din mai multe țari au raportat ca pacienții cu forme severe de Covid-19 au prezentat stari de confuzie, chiar delir sau au avut semne de alte tulburari mintale. Conform specialiștilor, episoadele…

- Premierul Ludovic Orban, prezent luni la ceremonia de plecare in SUA a 15 militari romani care vor spijini autoritatile statului Alabama in lupta cu noul coronavirus, a declarat ca este o misiune care are pe de o parte obiectivul de a fi alaturi de medicii din SUA, dar si de a vedea foarte clar cum…

- Un program de calculator ajuta doctorii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara in lupta cu Covid-19. Este vorba despre un sistem informatic, o platforma, prin care medicii pot vedea stadiul bolii și pot acționa in funcție de forma de Covid-19 – ușoara, medie sau grava.