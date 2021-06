Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Sandu Dan a decedat pe nava Vantage Wave sub pavilion Liberia pe data de 19 Aprilie 2021, la 4 zile dupa ce nava a parasit un port de incarcare din India. Familia comandantului a trimis o solicitare si catre Ministrul Afacerilor Externe prin care solicita ajutor. Familia unui comandant de…

- Doi virusologi proeminenți din China recomanda luarea unor masuri de securitate dupa ce șapte angajați ai unor ferme rusești s-au infectat anul trecut cu un virus gripal transmis de la pasari, relateaza MedicalXpress.Weifang Shi și George Gao, doi dintre cei mai citați cercetatori chinezi, sugereaza…

- Un medic american a murit de Covid-19 dupa ce a calatorit in India pentru a avea grija de membrii familiei, confirma universitatea la care era angajat. Dr. Rajendra Kapila, in varsta de 81 de ani, era expert in boli infecțioase la Universitatea Rutgers din New Jersey. El a murit intr-un spital din…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- O femeie din Suzhou, provincia Jiangsu, China, a descoperit in ziua nunții fiului ei ca viitoarea nora este fiica pe care o pierduse cu mulți ani in urma. In timpul pregatirilor pentru eveniment, femeia a observat ca viitoare soție a fiului ei avea pe mana un semn din naștere, identic cu semnul fiicei…

- Sweetie este un fruct exotic care cucerește tot mai mult prin gustul lui dulceag și parfumul sau. Sweetie este, de fapt, un hibrid intre pomelo și grapefruit, un fruct obținut in laborator, cu numeroase beneficii pentru sanatate. Sweetie, un fruct relativ nou din genul Citrus, a aparut recent pe rafturile…