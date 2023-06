Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a avertizat ca Rusia s-ar putea confrunta cu o revoluție similara cu cele din 1917 și ar putea pierde conflictul din Ucraina daca elitele țarii nu se vor implica serios in acest razboi, transmite Hotnews. Ucraina pregatește o contraofensiva menita…

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner a Rusiei, Evgheni Prigojin, a minimalizat duminica rolul armatei regulate ruse in capturarea orasului Bahmut din estul Ucrainei, pe care Moscova a pretins ca l-a cucerit cu o zi inainte.Intr-un mesaj vocal publicat de serviciul sau de presa pe Telegram, Evgheni…

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat joi ca trupele ucrainene au inceput in orasul Bahmut o contraofensiva cu atacuri de pe flancuri si a calificat drept un "siretilic" afirmatia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus ca armata ucraineana mai are nevoie…

- Soldatii ucraineni obtin castiguri teritoriale in Bahmut, un oras care se afla in centrul unor lupte intense de mai multe saptamani, in care fortele ruse si ucrainene lupta pentru control in regiunea Donetk din estul Ucrainei, informeaza dpa. Trupele ucrainene si ruse s-au angajat din nou in lupte grele…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat luni ca lupte ''feroce'' continua la Bahmut si a anuntat ca trupele sale primesc mai multe munitii dupa ce el a amenintat ca se va retrage din acest oras din estul Ucrainei, informeaza AFP. Progojin, in conflict deschis de luni de zile…