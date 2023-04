Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de familii vulnerabile și-au achitat facturile la utilitați in ultima luna din fonduri europene, folosind cardurile de energie, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, informeaza Rador.Pana acum au fost distribuite peste 2 milioane de carduri și au fost facute plați in…

- Oficiali din Pakistan au anuntat ca un incendiu de amploare a izbucnit intr-o cladire cu 16 etaje din orasul Karahi, in sudul tarii, informeaza Rador.In imaginile aparute pe retele de socializare se poate vedea incendiul puternic care a cuprins etajele superioare ale cladirii, in care se afla mai…

- Columbia propune transferul a cel putin 70 de hipopotami care traiesc in apropierea fostei ferme a lui Pablo Escobar - descendenti a patru hipopotami importati ilegal din Africa de catre fostul baron al drogurilor in anii 1980 - in India si Mexic, ca parte a unui plan de control a populatiei lor,…

- Guvernul Columbiei a cerut eliberarea a peste 80 de ostatici retinuti de lideri ai unor comunitati locale, dupa ciocniri violente in apropierea unor campuri petroliere din sudul tarii, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Seful Administratiei Militare Regionale Odesa, Maksim Marcenko, a raportat ca, in noaptea de 10 spre 11 februarie, ocupanții rusi au aruncat patru bombe aeriene pe Insula Serpilor. Rusii au lansat atacuri si in restul regiunii Odesa, anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul Columbiei a prezentat marti un plan major de dezarmare, care include posibilitatea acordarii unor sume de bani persoanelor care predau armele ilegale pe care le detin, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Columbia și gruparea rebela Armata de Eliberare Naționala (ELN) au anunțat sambata ca vor relua in Mexic, luna viitoare, discuțiile de pace, depașind un impas recent, dupa ce, recent, guvernul a declarat și apoi a anulat un acord bilateral de incetare a focului, scrie Rador. Fii la curent…

- Oficiali din sudul Nigeriei au comunicat ca sase persoane au fost salvate, dupa ce au fost rapite dintr-o gara din statul Edo, sambata seara, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …