Columbia: Ajutor american de 5 miliarde de dolari pentru zonele afectate de traficul de droguri

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca va face ca Iranul sa plateasca "un pret foarte mare", dupa ce ambasada Statelor Unite la Bagdad a fost atacata de mii de irakieni pro-Iran, noteaza AFP. "Iranul va fi pe deplin responsabil de vietile pierdute sau pagubele provocate…

- Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul de "orchestrarea" atacul protestatarilor asupra Ambasadei SUA din Irak și a amenințat regimul de la Teheran ca va fi tras la raspunde pentru acest incident, potrivit Mediafax."Iranul a ucis un partener civil american, a ranit alții. Am reacționat…

- Presedintele american Donald Trump a comentat pe Twitter, asa cum era de asteptat, stirea ca aparitia lui de cateva secunde in filmul „Home Alone 2” a fost eliminata de Canadian Broadcast Center din ratiuni ce tin de durata productiei, scrie news.ro.„Cred ca Justin T (Trudeau, n.r.) nu apreciaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a multumit Iranului pentru 'o negociere foarte corecta' in cazul schimbului de detinuti intervenit sambata intre cele doua tari inamice, relateaza AFP, Reuters.'Multumesc, Iran, pentru o negociere foarte corecta. Vedeti, putem face o intelegere impreuna!',…

- Elizabeth Warren, una dintre favoritele la alegerile primare democrate din Statele Unite, i-a promis lui Bill Gates ca nu va plati impozite de 100 de miliarde de dolari daca va ajunge la putere și i-a pus la dispoziție un calculator (de taxe) pentru miliardari, scrie AFP.Taxarea marilor averi…

- Administrația președintelui american Donald Trump va analiza in detaliu fuziunea anunțata dintre constructorii auto Fiat Chrysler (FCA) și grupul francez PSA, a afirmat Larry Kudlow, consilierul pe probleme economice al lui Trump, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Cele doua companii au…

- Sursele din apropierea negocierilor au declarat pentru Reuters ca IndiGo, parte a grupului InterGlobe Aviation, este pe punctul de a finaliza o importanta comanda care va include si cel mai nou avion Airbus, modelul A321 XLR, o versiune cu o raza mai mare de zbor a monoculoarului A320neo. Daca…

- Presedintele american Donald Trump a validat un ajutor in valoare de 4,5 milioane de dolari acordat Castilor Albe, salvatori din cadrul Apararii Civile Siriene care opereaza in zone aflate sub controlul rebelilor ce se opun regimului sirian al lui Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba.