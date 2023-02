Stiri pe aceeasi tema

- Colterm iși inchide casieria din centrul orașului. Dorim sa ii informam pe abonații noștri ca, incepand cu data de 01 martie 2023, casieria care funcționeaza in spațiul din str. Piatra Craiului nr. 3 se inchide.

- Compania de termoficare anunta abonatii ca astazi, 24 ianuarie, activitatea de relații cu publicul si inclusiv registratura sunt inchise. In schimb, casieriile Colterm vor funcționa dupa urmatorul program: – Casieria de pe str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 (sediul central Colterm)-Inchis; – Casieria…

- Compania de Drumuri deschide, astazi, circulația pe primul lot al Autostrazii Sibiu-Pitești, aceasta fiind prima inaugurare de Autostrada din acest an. Constructorul din Austria a finalizat lucrarile cu cinci luni inainte de termenul din contract, iar traficul pe cei 13 kilometri dintre Sibiu și Boița…

- Electrocentrale Bucuresti ELCEN prezinta duminica, intr-o postare pe Facebook, temperaturile livrate la CET-urile din Capitala, care variaza intre 86 de grade C si 93 de grade C. Compania a primit mai multe comentarii din partea bucurestenilor care se plang ca nu au caldura in case, ELCEN raspunzand…

- Compania americana Tesla a deschis luna aceasta, in parcarea VIVO! Cluj-Napoca, prima stație de incarcare rapida din Cluj-Napoca, aceasta fiind a șaptea stație Supercharger din Romania. La VIVO! Cluj-Napoca, Tesla va opera cu șapte unitați de incarcare. “Parteneriatul cu Tesla face parte din strategia…

- Twitter si-a inchis temporar birourile dupa ce tot mai multi angajati au ales sa plece in urma ultimatumului primit din partea lui Elon Musk, care le-a cerut sa accepte sa munceasca mai intens si cu program prelungit sau sa paraseasca compania.

- Hidroelectrica și-a triplat numarul de clienți in ultimul an. In ultima perioada, compania de stat s-a confruntat cu un aflux de aproximativ 5.000 de clienti noi. La ora actuala are 300.000 de clienți, de trei ori mai mulți fața de anul trecut, noteaza Agerpres. Societatea de stat Hidroelectrica are…

- Compania de termoficare Termoenergetica este la un pas de executarea silita, din cauza datoriilor de peste 500 de milioane de lei, a relatat hotnews.ro . ELCEN poate bloca oricand conturile companiei, iar acest lucru ar putea duce la intrarea in insolvența a Termoenergetica. ELCEN a obținut in instanța…