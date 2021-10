Stiri pe aceeasi tema

- In total, peste 50 de mii de familii stau in aceste momente in frig, iar situația este disperata și in spitalele de pediatrie, județean și municipal. In maternitatea Bega din Timișoara au fost, noaptea trecuta, 16 grade, iar nou nascuții au fost luați de langa mame și ținuți in incubatoare. In saloane,…

- Cand se epuizeaza toate intrebarile de pe lume, cele despre cine a pornit epidemia de coronavirus, cine și de ce il ține in brațe pe Florin Cițu, cand vom mai avea fotbal in Timișoara, ei, atunci cineva va intreba „ce a facut primarul Fritz pana acum pentru Timișoara?”. A trecut un an de mandat. Chiar…

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in vestul Carpatilor Meridionali, in special pe creste, iar cu viteze mai mici in sudul Banatului si pe litoral. Temperaturile maxime se vor situa intre 14 si 21 de grade. Pe suprafete mici, dimineata se va forma ceata.In capitala, vremea va fi…

- Astazi, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decat in ziua precedenta in regiunile vestice si sud-vestice, vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod obisnuit in ultima decada a lunii septembrie in aproape toata tara. In nord, centru si nord-est va ploua slab, iar la altitudini…

- Dominic Fritz, primarul USR PLUS al orașului Timișoara, ii acuza pe consilierii liberali ca blocheaza activitatea companiei care asigura termoficarea urbana, noteaza mediafax. Potrivit lui Dominic Fritz, consilierii locali ai PNL au lipsit de la ședința Consiliului de Administrație al societații…

- Sambata, vremea se va mentine frumoasa si se va incalzi usor in cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat.Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 30 de grade. Izolat, dimineata, in nord si in centru vor fi conditii de…

- ANALIZA. Cele mai banoase job-uri ale saptamanii: product manager pentru o companie de jocuri din Polonia – 4.500 de euro si manager de ferma in Germania – 4.000 de euro. Creste numarul de locuri de munca in Educatia privata. Jobul poate fi facut 75% remote, iar cerintele sunt o experienta de minimum…

- Vreme schimbatoare in acest inceput de toamna. Dupa ce ieri, oamenii s-au vazut nevoiți sa treaca la haine mai groase, astazi temperatura aerului crește cu 2-3 grade, pana la maxim 22 de grade Celsius pe alocuri, iar maine va fi și mai cald. Duminica și luni, insa, se racește din nou.