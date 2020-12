Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul sarbatorilor de iarna la New York a demarat miercuri cu traditionala ceremonie a aprinderii luminilor din bradul de Craciun instalat in Rockefeller Center, insa in absenta miilor de persoane care asistau de obicei la eveniment, informeaza DPA. Accesul publicului nu a fost permis la ceremonia…

- Sarbatorile de iarna din 2020 vor fi atipice fața de anii anteriori din cauza pandemiei. Organizația Mondiala a Sanatații vine cu niște recomandari pentru perioada in care in mod normal participa la petreceri tematice de Craciun. Recomandarile OMS vin mai ales in contextul in care s-a constatat ca dupa…

- Municipiul Brașov va fi impodobit pentru sarbatorile de iarna, insa nu va fi organizat targul din Piața Sfatului și nici nu se va anunța cand vor fi aprinse luminițele festive, pentru a se evita aglomerația, in contextul pandemiei, a anunțat noul primar Allen Coliban, intr-o postare pe rețelele sociale.…

- Restricțiile impuse de pandemie anuleaza toate manifestarile devenite tradiție la Buzau in luna decembrie. Evenimentul „Sarbatori de Iarna la Buzau”, Orașelul Copiilor și spectacolul de Revelion nu se vor mai ține și tot vacarmul placut de pe platou va putea fi vazut doar in poze. Pandemia generata…

- Luna decembrie este fara doar și poate, luna cadourilor, luna in care aratam dragostea fața de cei dragi, luna in care trebuie sa petrecem clipe frumoase alaturi de familie, de persoanele in prezența carora ne simțim cel mai bine. Cu toții ne dorim sa aducem zambetul pe buzele celor mici […] Articolul…

- Primele decoratiuni pentru sarbatorile de iarna au fost montat in Craiova, desi orasul se afla in scenariul rosu, fiind interzise desfasurarea spectacolelor, iar restaurantele sunt inchise, transmite portalul local Craiovaforum.Craiova se afla in scenariul rosu din 20 octombrie, iar masurile restrictive…

- Trupa de rock alternativ Flaming Lips a testat saptamana aceasta o idee inedita; „un spectacol cu bule” in Oklahoma City. Astfel atat trupa, cat și publicul au fost „inglobați” in bule gonflabile gigantice. Trupa considera ca inițiativa lor ar putea fi o modalitate prin care muzicienii pot continua…

- Veste trista pentru romani! Sarbatorile de iarna de anul acesta vor fi foarte seci, fara dans de Craciun și fara imbrațișari de Revelion. Managerii de hotel se așteapta la cei mai rau in perioada sarbatorilor de iarna. Cum vor arata sarbatorile de iarna. Reguli stricte de Craciun și Revelion 2020 Oferta…