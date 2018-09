Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Africa de Sud a pus pe fuga trei hoți care o amenințau cu pistoalele pentru a-i fura mașina! In Africa de Sud atacurile armate sunt destul de frecvente. O batrana a gasit ac de cojocul celor care o amenințau cu pistoalele. Pe imagini se vede cum batrana a intrat pe proprietatea ei, dar,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a comentat, referitor la declaratiile lui Liviu Dragnea privind o presupusa tentativa de asasinare a liderului PSD, subliniind ca daca nu are incredere in justitie, de ce nu a depus plangere la Politie, institutie subordonata lui Carmen Dan, ministrul de Interne.

- Președintele Klaus Iohannis a ținut, sambata, un discurs in fața liberalilor, la Consiliul Național al PNL, in care a criticat din nou PSD, pe Liviu Dragnea și pe Viorica Dancila. Șeful statului a facut referire și la cazul șoferului cu numar de inmatriculare anti-PSD, oprit de polițiști și lasat fara…

- Un barbat acuzat de ultraj a fost condamnat de Judecatoria Constanta, in prima instanta, la masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada de sase luni, pentru ultraj. In actul de sesizare a instantei, procurorii arata ca, aproape de finele anului 2017, inculpatul ar fi amenintat cu moartea si impins…

- Primarul din Sacele, Virgil Popa, a facut plangere la politia dupa ce a descoperit ca i-au fost taiate franele de la masina de serviciu. Nu este primul incident. Masina sa a mai fost vandalizata si luna trecuta. Primarul Virgil Popa spune ca a trecut cu de vederea primul incident, dar acum…

- Un baietel in varsta de 6 ani, din orasul Balan, judetul Harghita, este cautat de politie dupa ce a disparut, luni seara, de la domiciliu. IPJ Harghita a anuntat pe Facebook ca Poliția a fost sesizata de faptul ca o persoana minora, in varsta de 6 ani, din Balan, nu s-a mai intors la domiciliu.

- In perioada manifestarilor dedicate "Zilelor Sucevei" (22 - 24 iunie), Poliția Locala Suceava va acționa in temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010, in locațiile unde se vor desfașura spectacole și procesiuni religioase.Astfel, vor fi instituite masuri privind asigurarea ...

