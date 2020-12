„colectiv” de Alexander Nanau, cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film Doua filme romanești fusesera nominalizate la aceasta categorie, celalalt fiind „Acasa, My Home” de Radu Ciorniciuc. Pelicula „colectiv” de Alexander Nanau a fost desemnata cel mai bun film documentar al anului 2020 la Premiile Academiei Europene de Film, supranumite și „Oscarurile europene”. Inițial, gala urma sa aiba loc la Reykjavik, in Islanda, in spectaculoasa sala Harpa, insa in cele din urma evenimentul s-a desfașurat online, transmis live din Berlin, din cauza pandemiei SARS-COV-2.Nu a fost singurul film romanesc nominalizat la aceasta categorie, celalalt fiind „Acasa, My Home” de Radu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

