Coldplay anunță un al doilea concert în București datorită “cererii incredibile” pentru bilete Trupa Coldplay a anunțat un al doilea concert in București, pe 13 iunie 2024, datorita “cererii incredibile” pentru biletele la concertul din 12 iunie 2024. Biletele la primul concert anunțat pe 12 iunie 2024 s-au vandut inca din primele trei ore ale sesiunii pre-sale, de marți. “Datorita cererii incredibile in sesiunea pre-sale, un al doilea show va avea loc in București, pe 13 iunie 2024. Biletele pre-sale sunt disponibile acum.”, a anunțat trupa Coldplay, marți, la trei ore dupa ce biletele pentru concertul din 12 iunie 2024, de la Arena Naționala, au fost puse in vanzare. Fanii au luat cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala, potrivit news.ro."Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la…

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala. „Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la Arena Naționala in Bucuresti”,…

- Trupa Coldplay va susține anul viitor un al doilea concert in Romania, in 13 iunie, la o zi de la primul concert care era deja programat pe Arena Naționala din Capitala. Decizia a fost luata datorita cererii imense pentru bilete la concertul formației britanice.

- Trupa britanica Coldplay va susține un al doilea concert pe Arena Naționala, pe 13 iunie 2024, datorita „cererii incredibile” pentru biletele la concertul din 12 iunie 2024, au anuntat marți, 25 iulie, organizatorii evenimentului, EMagic.„Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial…

- Coldplay, una dintre cele mai cunoscute și apreciate trupe de rock din lume, va susține un turneu european in 2023, iar Romania se numara printre țarile norocoase care vor gazdui un concert memorabil. Este prima data cand formația britanica va canta live in fața fanilor romani, aducand energia lor inconfundabila…

- Un cetațean bulgar a fost arestat, dupa ce a incercat sa introduca o arma artizanala la concertul trupei Guns N’ Roses de pe Arena Naționala. Barbatul avea asupra sa un dispozitiv in forma de pix, care conținea un glonț de 8 mm. Jandarmii l-au oprit inainte sa patrunda in stadion, iar dupa ce a fost…

- Un cetatean bulgar a fost prins de jandarmii bucuresteni, duminica seara, 16 iulie, cand a incercat sa intre cu o arma la concertul trupei americane Guns N` Roses de pe Arena Nationala.A fost oprit de jandarmi inainte de a patrunde in incinta stadionului cu un pistol de tip pix.Potrivit unor surse judiciare,…

- Legendara trupa Guns N’ Roses a sustinut, seara trecuta, un concert incendiar pe Arena Nationala din Bucuresti. Mii de fani au cantat si au dansat pe cele mai consacrate melodii rock. Fanii au avut ocazia sa ii vada pe aceeași scena pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan, reuniți pentru prima oara dupa…