- Inca un jucator pleaca de pe “Municipalul” din nordul Moldovei. FC Botoșani: Mulțumim, Ayrton Mboko! Inca un jucator pleaca de pe “Municipalul” din nordul Moldovei, a patra plecare din aceasta vara, a anunțat astazi FC Botoșani. Este vorba de fundașul dreapta belgian Ayrton Mboko, in varsta de 25 de…

- Avertizare COD GALBEN de furtuni in Botoșani, pana miercuri. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina Meteorologii au emis marți dimineața o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in Botoșani și alte județe din țara pana in noaptea de marți spre miercuri. …

- „Șotron”, o gradinița din județul Botoșani, are o tradiție de peste 25 de ani in aplicarea unui sistem educațional nemțesc, numit Planul Jena. Preșcolarii sunt invațați aici ce inseamna respectul, responsabilitatea, spiritul critic și de inițiativa.

- In comuna Copalau, din județul Botoșani, se afla adevarate monumente ale naturii uitate de statul roman și in pericol de dispariție. Este vorba despre vulcanii noroioși de langa padurea Buduhal, un loc aflat la granița dintre știința, magie și superstiție.

- Intr-o perioada in care populația Romaniei scade vertiginos, mai ales in zonele rurale, exista, in județul Botoșani, cateva comune care bat pana și municipiul reședința de județ la natalitate.

- Un barbat de 36 de ani a amenințat ca da foc unei benzinarii din Botoșani. Barbatul a vrut sa i-a și cateva produse fara sa plateasca, inainte de a incepe scandalul. Botoșaneanul a fost imobilizat de jandarmi

- Europa mai are 12 monarhii suverane, dintre care 10 sunt ereditare, iar doua, orașul Vatican și Andorra, elective, conform unei analize Independent. Regatul Unit este ultima țara din Europa care mai organizeaza o ceremonie de incoronare care pastreaza simboluri, tradiții și obiceiuri vechi. Cu toate…