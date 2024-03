ANM: Se schimba vremea. Vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare, in nordul si centrul Moldovei Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de vreme rea, cu precipitatii slabe, dar si ninsori la munte, insotite de rafale de vant, valabila pana joi seara, la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, in intervalul 19 martie, ora 10:00 – 21 martie, ora 20:00, temporar vor fi precipitatii slabe, sub forma de […] Citește ANM: Se schimba vremea. Vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare, in nordul si centrul Moldovei in Botosani24.ro .