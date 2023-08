Cofondatorul Grupului Wagner, înmormântat în „Panteonul Apărătorilor Patriei” din Moscova | FOTO Dmitri Utkin, seful militar si cofondator, alaturi de Evgheni Prigojin al gruparii ruse de mercenari Wagner, care a murit impreuna cu seful sau si cu alte opt persoane pe data de 23 august intr-un dezastru aviatic inca neelucidat, a fost inmormantat joi, 31 august, in cimitirul militar Mitisci din nordul Moscovei, informeaza Agerpres preluand AFP si EFE.Fost ofiter al fortelor speciale din cadrul serviciilor de informatii militare ruse (GRU), in care a ajuns la gradul de locotenent-colonel, Utkin era numarul doi in organizația paramilitara, care se numea "Wagner" dupa numele sau de cod. La momentul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

