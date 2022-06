Codul Comunicațiilor a fost votat de Parlament Legea comunicatiilor electronice a fost votata astazi de in plenul Parlamentului. Proiectul de lege a fost adoptat anterior de Camera Deputaților, unde a ajuns dupa ce au fost eliminate mai multe prevederi declarate neconstitutionale de CCR. Printre articolele declarate neconstituționale se afla și cea potrivit careia furnizorii de servicii de gazduire electronica aveau obligatia de a furniza informatii referitoare la date de trafic, de identificare a abonatilor sau clientilor, modalitati de plata si istoricul accesarilor. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat luni ca in lipsa Codului comunicatiilor nu pot fi lansate procedurile pentru licitatia 5G. „Codul comunicatiilor, stiti bine, a fost sesizat cu privire la neconstitutionalitatea sa la Curtea Constitutionala. Curtea a publicat…

- Romanii vor fi notificați cand le sunt accesate datele cu caracter personal: Guvernul a aprobat ordonanta privind serviciile de cloud guvernamental Romanii vor fi notificați cand le sunt accesate datele cu caracter personal: Guvernul a aprobat ordonanta privind serviciile de cloud guvernamental Ordonanta…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind comunicatiile electronice, dupa ce a eliminat mai multe prevederi declarate neconstitutionale de CCR, intre care si cea potrivit careia furnizorii de servicii de gazduire electronica aveau obligatia de a furniza informatii referitoare la date…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat operationalizarea comisiei mixte pentru transformare digitala dintre Romania si Republica Moldova. Tot in aceste zile, parlamentarii de la Bucuresti si cei de la Chisinau s-au intrunit intr-o prima sedinta comuna acelor doua…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja, a fost in vizita la sediul companiei Glovo și le-a mulțumit acestora pentru serviciile prestate in societate. Totuși, Burduja recunoaște neputința statului de a asigura servicii de utilitate publica, la nivelul celor din mediul privat.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a prezentat o sintezagrave; in zece puncte la o luna de la preluarea mandatului. ldquo;Romania viitorului. Am preluat mandatul de ministru al cercetarii, inovarii si digitalizarii in urma cu o luna, constient ca aceste doua cuvinte…

- Cloud-ul guvernamental nu rezolva in sine eliminarea drumurilor intre institutiile statului sau eliminarea hartiilor, pe care ni le dorim cu totii, ci rezolva rezilienta datelor si plasarea lor intr-un sistem sigur, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.…

- Cloud-ul guvernamental nu rezolva in sine eliminarea drumurilor intre institutiile statului sau eliminarea hartiilor, pe care ni le dorim cu totii, ci rezolva rezilienta datelor si plasarea lor intr-un sistem sigur, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.…