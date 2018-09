Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a prezentat, duminica, detalii despre ședința CExN al partidului, in timpul careia Gabriela Firea i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca ”atunci cand fetele se infierbanta sa nu stai in calea lor sub nicio forma”, transmite…

- Sedinta tensionata la PSD. Gabriela Firea a explodat in timpul sedintei CEx al PSD. Primarul Capitalei a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne ca urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, ea acuzand o pe Dan de premeditarea violentelor. A urmat si replica ministrului Carmen…

