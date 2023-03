Cod roșu de vânt în Carpații Meridionali Meteorologii au avertizat ca marți vantul o sa bata cu putere in Carpații Meridionali. Specialiștii au emis cod roșu. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul roșu va fi in vigoare marți, in intervalul orar 2.00-14.00. Zone afectate de intensificarile vantului sunt in Carpații Meridionali. La altitudini de peste 1800 m in Carpații Meridionali, va fi vant puternic, cu rafale ce vor depași 140 km/h, au stabilit meteorologii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

