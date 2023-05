Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de viijelie, valabil pana la ora 18:00. Sunt vizate municipiul Arad și localitațile Lipova, Vladimirescu, Zimandu Nou, Zabrani, Fantanele, Livada, Pauliș, Șiștarovaț.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina pentru mai multe județe din țara. De asemenea, județele Timiș și Arad se afla sub avertizare cod portocaliu de vijelii. ACTUALIZARE 15.30 Cod portocaliu de vremea rea in mai…

- Sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, joi, 11 mai, in intervalul orar 09:00-11:00 s-a desfașurat o acțiune in sistem integrat, in cooperare cu I.T.P.F. Timișoara și Serviciul de Imigrari Timiș, pe principalele artere ce fac legatura cu Autostrada A1 (Seceani, Giarmata, Remetea, Topolovațu Mare)…

- Azi, 11.05.2023, in intervalul orar 09:00-11:00 , sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș s-a desfasurat o acțiune in sistem integrat,in cooperare cu I.T.P.F. Timisoara și Serviciul de Imigrari Timiș, pe principalele artere ce fac legatura cu Autostrada A1 (Seceani, Giarmata, Remetea,Topolovațu Mare)…

- Mai multe percheziții au avut loc in aceasta dimineața in localitatea Fantanele din județul Arad și localitatea Ghiroda din județul Timiș, intr-un dosar in care... The post Percheziții la Fantanele și Ghiroda intr-un dosar de evaziune fiscala cu fonduri europene. O femeie de 34 de ani a fost reținuta…

- Primaria Timișoara a realizat documentația necesara pentru delimitarea unei Zone Urbane Funcționale (ZUF) a municipiului. aceasta va include, pe langa municipiul Timișoara, umai multe comune periurbane: Ghiroda, Moșnița Noua, Giroc, Șag, Sanmihaiu Roman, Sacalaz, Dudeștii Noi, Sanandrei, Dumbravița,…

- Meteorologii avertizeaza ca marți dimineața este ceața densa in vestul țarii. Ei au emis o avertizare de tipul cod galben. Potrivit avertizarii, local este ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Sunt vizate localitațile Arad, Pecica, Santana, Lipova, Chișineu-Criș,…

- Investitia in primele patru centre de servicii integrate de pe Autostrada A1, tronsonul Nadlac - Sibiu, s-a ridicat la 14 milioane de dolari, conform unui comunicat de presa al KMG Internationa.In perioada urmatoare, urmeaza sa fie deschise restul de opt unitati, in proximitatea localitatilor Sagu…