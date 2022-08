Stiri pe aceeasi tema

- ADID TIMIȘ anunța desfașurarea unei noi campanii trimestriale de colectare a deșeurilor periculoase din menajer in zona 1 rural a județului Timiș, organizata impreuna cu RETIM. Campania se desfașoara pana in data de 01 august 2022. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit in cadrul campaniei!…

- ADID TIMIȘ anunța inceperea unei noi campanii trimestriale de colectare a deșeurilor voluminoase in zona 1 rural a județului Timiș, organizata impreuna cu RETIM. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit in cadrul campaniei, ce se desfașoara pana la data de 01 august 2022! Din Zona 1 rural a judetului…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod galben de averse și vant, valabila in mai multe localitați din județul Timiș. Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Sannicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sanpetru Mare, Tomnatic,…

- Localitati din judetul Timis sunt vizate, in ora urmatoare, de o atentionare nowcasting Cod galben de averse si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, potrivit Agerpres.Pana la ora 20, in localitatile Lugoj, Faget, Costeiu, Nadrag, Gavojdia, Bethausen, Victor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale și intensificari ale vantului. Este vizata o parte din județul Timiș, mai exact localitațile Sannicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Sacalaz, Ciacova, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Carpiniș, Sanandrei,…

