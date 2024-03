Afacerea Autobuzul: fruncea satului pune la cale un șmen comic Primaria din comuna Variaș, județul Timiș, este subiectul unei știri uluitoare. Suma exorbitanta de 100.857 de euro a fost cheltuita in patru ani pentru inchirierea unui autocar școlar vechi de aproape trei decenii. Ceea ce ne provoaca un imens hohot de ras/plans este atat suma incredibila platita, cat și faptul ca primaria ar fi putut achiziționa autocarul cu doar 6.000 de euro, conform prețurilor de pe site-urile de profil. Cu un aspect decrepit, impodobit cu banda adeziva și un tricolor decolorat, autocarul Renault FR1, datand din anii ’90, este folosit zilnic pentru a transporta elevii din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

