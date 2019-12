Cod Galben pe Autostrada A2, in judetul Constanta, si zonele limitrofe

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Constanta, pe Autostrada A4 Agigea Ovidiu, la kilometrul 5 800 de metri, banda de urgenta si o parte din prima banda sunt restrictionate, pe sensul Bucuresti catre Constanta, din cauza unor lucrari.Lucrarile se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 20:00 , pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, ploua, iar pe anumite portiuni carosabilul este acoperit cu apa si exista pericol de acvaplanare. In aceste conditii, daca temperaturile vor scadea pe timpul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora 19:30, pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe tronsonul 105 Drajna 80 Dor Marunt , traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri.Pe timp de ceata,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier.In ceea ce priveste fluenta traficului, semnalam ca pe DN3 Calarasi ndash; Constanta, la iesirea din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se circula in conditii de ceata care reduce vizibilitatea in trafic pe alocuri sub 100 de metri pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe Autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, dar si pe mai multe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 350 – 369, intre localitatile Simeria si Deva, judetul Hunedoara, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Agigea al autostrazii A4 Ovidiu ndash; Agigea, la kilometrul 5, in municipiul Constanta, traficul rutier este oprit pentru a permite scoaterea unui camion de pe partea carosabila, autovehicul care s a defectat…

- Circulația este restricționata, luni, pana la ora 18:00, pe Autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva, intre kilometrii 254 si 251, si pe tronsonul cuprins intre kilometrii 239 si 244, judetul Sibiu, pentru efectuarea unor lucrari, potrivit Mediafax.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…