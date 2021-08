COD GALBEN de caniculă în Cluj! Temperaturile se apropie de 40 de grade. Recomandările medicilor Vremea va fi severa la Cluj luni, 16 august, și marți, 17 august, când județul se va afla sub cod galben de canicula.

Temperaturile se apropie din ce în ce mai mult de 40 de grade Celsius, motiv pentru care trebuie sa fim cât mai precauți și sa ascultam de recomandarile medicilor.

Codul galben de canicula a fost emis de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM): &"Valul de caldura se va intensifica și va cuprinde luni (16 august) cea mai mare parte a țarii, iar marți (17 august) va persista… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA, in județul Alba și alte județe, pana marți. Temperaturi de pana la 38 de grade Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA, in județul Alba și alte județe, pana marți. Temperaturi de pana la 38 de grade Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 15…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN – “val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula “ – pentru zona de ses a judetului Neamt. Avertizarea este valabila duminica, 1 august. “Valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic…

- Meteorologii au emis un Cod galben de canicula pentru zece județe din vestul și sud-vestul țarii. Temperaturile maxime vor ajunge pana la 38 de grade, iar potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, in cursul zilei de joi și vineri disconfortul termic va fi accentuat.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru 5 zile, în care putem observa o creștere a temperaturilor, specifica perioadelor caniculare. Valul de caldura se intensifica în special în…

- Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Prognoza METEO: Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Vreme din ce in ce mai calda…

- Codul galben de canicula emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) este valabil pâna vineri la ora 20.00. Vineri, maxima zilei la Cluj va ajunge la 33 de grade Celsius, șansele de ploaie fiind foarte mici, iar vântul…

- De ieri 23 iunie a.c. si pana pe data de 25.06.a.c., Administratia Nationala de Meteorologie, a emis o serie de avetizari ce vizeaza disconfortul termic ridicat ca efect al caniculei și temperaturilor extreme ce se vor manifesta in aceasta perioada in toate regiunile tarii. In general, temperaturile…

- Codul galben de canicula emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) este valabil de miercuri, ora 12.00 pâna vineri la ora 20.00. Miercuri, maxima la Cluj în timpul zilei va ajunge pâna la 33 de grade Celsius,…