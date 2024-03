Cocktail de cafea aromatizat Descopera cum sa pregatești un cocktail de cafea deosebit, perfect pentru a-ți incepe ziua sau ca desert dupa masa. Combinația de cafea, scorțișoara, nucșoara și ciocolata iți va rasfața simțurile cu fiecare inghițitura. The post Cocktail de cafea aromatizat first appeared on Informatia Zilei . Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca au un rol esențial in amenajarea spațiilor de relaxare, fiind apreciate nu numai pentru funcționalitatea pe care o ofera, ci și pentru estetica deosebita pe care o pot avea, masuțele de cafea trebuie alese cu grija. Cum poți face ca aceasta alegere sa fie potrivita și ce modele de mese sunt…

- Inspectia ANPC la 88 de stații Lukoil releva multiple incalcari, inclusiv produse expirate și diferențe intre prețurile de pe raft și cele de la casa. The post SIGURANȚA ALIMENTARA ANPC descopera nereguli majore la stațiile Lukoil: Produse expirate și discrepanțe de prețuri first appeared on Informatia…

- Ceaiul de urzici, un elixir bogat in nutrienți și proprietați terapeutice, ofera beneficii multiple pentru sanatate, de la intarirea sistemului imunitar la protecția renala și echilibrarea metabolica. The post PLANTE MEDICINALE Descopera puterea ceaiului de urzici in sprijinirea sanatații first appeared…

- Elevi ai Colegiului Național "Mihai Eminescu" din Satu Mare, impreuna cu cadre didactice, participa la un proiect Erasmus+ in Lituania, explorand educația și cultura locala prin activitați interactive și vizite culturale, imbogațind astfel experiența lor educaționala. The post SCHIMB EDUCAȚIONAL Elevii…

- Pastreaza-ți averea in familie: Descopera cum trusturile și planificarea succesionala simplifica transmiterea patrimoniului intre generații. The post PREVENIREA LITIGIILOR Securizarea moștenirii: Soluții inteligente pentru conservarea averii și planificarea succesiunii first appeared on Informatia Zilei…

- Ciulama de pipote cu ciuperci este o rețeta tradiționala romaneasca, perfecta pentru pranz. Combinația nutritiva de pipote de pui și ciuperci ofera un gust delicios și beneficii pentru sanatate. Preparata in aproximativ 1 ora și 15 minute, este ideala pentru o masa sațioasa și sanatoasa in familie.…

- Exploreaza istoria și originea Porcului de Bazna, o rasa unica din Transilvania, cunoscuta pentru calitatea superioara a carnii și tradițiile sale culinare. The post RASE AUTOHTONE ROMANEȘTI Descopera porcul de Bazna: Comoara genetica și culinara a Transilvaniei first appeared on Informatia Zilei .

- Masa de Revelion incepe intotdeauna cu un platou festiv ce cuprinde mai multe aperitive. Rețete ușoare, dietetice, care pot fi consumate de intreaga familie in noaptea dintre ani. Ți-am pregatit mai jos cateva idei de aperitive pe care sa le incerci pentru masa de Revelion.Iata cateva rețete de aperitive…