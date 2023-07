Adrian Ilie ar fi fost prins baut la volan in București. „Cobra”, așa cum a fost poreclit de antrenorul Claudio Ranieri pe cand evolua pentru Valencia, avea o alcoolemie de 0.85mg/l in aerul expirat, conform gandul.ro. Aceeasi sursa adauga ca Adrian Ilie a fost transportat de polițiști la Institutul de Medicinila Legala in vederea prelevarii […] The post „Cobra”, rapusa! Adrian Ilie ar fi fost prins baut la volan. S-ar fi ales cu dosar penal. Alcoolemie alarmanta first appeared on Ziarul National .