Stiri pe aceeasi tema

- De-acum, ceea ce era numita „teoria conspirației” devine realitate in Romania. Un proiect de lege „privind mobilitatea urbana durabila” inițiat de Guvernul Nicolae Ciuca urmarește sa instituie un control total al statului asupra modului in care cetațenii se deplaseaza in orașe, ba chiar și asupra…

- O intamplare produsa in centrul orașului Nehoiu, județul Buzau, putea avea un deznadamant tragic, asemenea cazului din București in care o femeie de 43 de ani a murit sfașiata de maidanezi. O femeie a fost filmata, joi dupa-amiaza, in timp ce se lupta cu un caine agresiv. Victima ține la distanța…

- Simona Halep nu mai are nicio sansa. Dezvaluire incredibila de la tribunalul independent de la Londra. Vezi AICI amanunte uluitoare despre cazul celei mai bune jucatoare de tenis din Romania...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Varșovia, ca Romania nu are informații de acțiuni „iminente" in Republica Moldova și ca statul roman este dispusa sa ajute Chișinaul „in orice scenariu".

- Marian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca ”aceasta situatie cu Canalul Bastroe nu trebuia rezolvata in public si in niciun caz cu o rafuiala intre membrii coalitie”, si a precizat ca ”trebuie sa aparam patrimoniul UNESCO…

- Liderii Uniunii Europene au convenit la summitul de la Bruxelles o serie de masuri menite sa reduca numarul migrantilor care sosesc ilegal pe teritoriul UE, transmite vineri dpa, informeaza Agerpres.

- Peste sase milioane de persoane din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in anul 2021 in sectorul transportului (3,1% din totalul persoanelor ocupate din UE), iar majoritatea dintre acestia erau barbati (82,9% fata de 17,1% in cazul femeilor), arata datele publicate marti de…

- Medicul Tudor Ciuhodaru explica metodele prin care ne putem feri de infectarea cu gripa, in contextul in care numarul cazurilor crește in Romania, iar mulți pacienți ajung pe paturi de spital, din cauza simptomelor.