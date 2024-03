Stiri pe aceeasi tema

- Marți, in cadrul ședinței de Birou Permanent al PSD București, a fost validata in unanimitate propunerea PSD Sector 3 pentru candidatura lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3. Așadar, Robert Negoița se arunca din nou in lupta electorala pentru funcția de primar al Sectorului 3! Edilul și-a propus…

- Ilan Laufer, liderul Forța Identitații Naționale, a rupt alianța cu George Simion și AUR. Acesta il acuza pe Simion ca „isi disprețuiește partenerii și submineaza mișcarea suveranista.„ Forța Identitații Naționale parasește oficial AUR din cauza presiunilor exercitate de președintele AUR asupra membrilor…

- In urma cu cateva saptamani, liderul AUR, George Simion, spunea ca Dan Puric ar fi un bun președinte pentru Romania, iar miercuri AUR a anunțat ca acesta, dar și alti oameni apropiati de Alianta vor fi testati intr-o cursa interna. CTP dat ca insa sigura candidatura lui Pric la prezidențiale și l-a…

- Deputatul Dumitru Coarna a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca demisioneaza din formațiunea politica condusa de George Simion, acuzand ca nu este respectata legea și statutul AUR, iar conducerea partidului refuza sa inființeze filiale județene. In replica, formațiunea a transmis ca parlamentarul…

- Demisie in bloc la AUR Calarași, anunțata de liderul filialei, Dumitru Coarna, care acuza conducerea partidului ca refuza sa inființeze filiale in teritoriu. De asemenea, Coarna a mai precizat ca „nerespectarea statutului AUR de catre conducerea centrala” constituie un alt motiv care a dus la aceasta…

- La eveniment sunt așteptați sa participe specialiști in drept, personalitați ale vieții sociale și politice, jurnaliști și președinți și reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extraparlamentare precum și reprezentanții Alianței Blocul Suveranist Roman – BSR, in calitate de organizatori…

- Presedintele PNL Dambovita, senatorul Virgil Guran, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca la nivelul judetului se rupe alianta cu PSD. Motivele invocate de liderul liberal au plecat de la alocarea de bani de la bugetul judetean catre primariile conduse de primari liberali. „Lucrurile au…