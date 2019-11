Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile membre ale Coalitiei Fiecare Vot considera ca al doilea tur al alegerilor prezidentiale a avut loc cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale. Concluzia se bazeaza pe informatiile furnizate de 750 de observatori din 1.075 de sectii de votare din tara si strainatate din totalul…

- Peste 69.000 de romani au votat pana vineri, in jurul orei 19:40, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, la sectiile de vot din strainatate, numarul acestora fiind cu peste 18.000 mai mare decat la primul tur.In prima zi de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, au…

- Partidul Socialist Roman promotor al dezvoltarii durabile a societații pe principii precum egalitatea, solidaritatea, colaborarea reciproc avantajoasa, statul de drept cu respectarea drepturilor și libertaților tuturor, justiția sociala, conservarea naturii și pacea, iși exprima intreaga susținere…

- Romanii din diaspora au la dispoziție trei zile, incepand de vineri, sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Un numar de 165 de romani au votat deja in primele sase ore de la deschiderea sectiilor de votare din strainatate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, conform…

- Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale va incepe, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda si Australia si se va incheia luni, la ora 7.00. Potrivit Autoritatii Electorale Permanente (AEP) 715.064 de persoane cu drept de vot locuiesc in…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri ca activitatea prefectilor va fi evaluata dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, potrivit agerpres.ro.Pentru a nu afecta alegerile, am luat decizia sa nu incepem analiza prefectilor. Dar imediat dupa turul doi vom incepe analiza prefectilor. Sigur,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Clipul video postat de Dancila pe Facebook are 35 de secunde si este un colaj in care Iohannis le spune jurnalistilor, printre altele: ”Nu cred ca va asteptati sa va raspuns la aceasta intrebare, dac aveti una pe fond”, ”Am mai raspuns la aceasta intrebare acum doua minute”,…

- Candidatul Partidului Socialist din Republica Moldova, Ion Ceban, a fost ales primar al municipiului Chisinau, acesta castigand al doilea tur al alegerilor duminica in fata reprezentantului Blocului ACUM (DA si PAS), Andrei Nastase. Potrivit datelor centralizate de Comisia Electorala Centrala (CEC),…