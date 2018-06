Coaliţia condusă de SUA împotriva Statului Islamic, acuzată că ar fi pus în pericol populaţia civilă In timpul campaniei pentru recapturarea orasului de sub dominatia ISIS, coalitia nu a tinut cont de civili si nici nu a luat masurile de precautie necesare pentru a minimiza riscul ca ei sa fie raniti, se arata intr-un raport al Amnesty.



In raport sunt documentate cazurile a patru familii ale caror experiente sunt emblematice pentru un tipar mai larg si reprezinta „dovezi clare ca mai multe atacuri ale coalitiei care au ucis si ranit civili au incalcat dreptul international”.



Coalitia a raspuns anterior acuzatiilor ca a ranit civili declarand ca totul a fost planificat atent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

