CNSU a introdus lista roşie a statelor cu risc: Cei care vin din aceste zone nu stau în carantină dacă sunt vaccinaţi CNSU a introdus, vineri seara, lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Prezentarea unui test negativ nu ii scuteste de cele 14 zile de caratina. Pe lista rosie sunt in prezent 31 de state, intre care destinatii de vacanta frecventate de romani – Maldive, Turcia sau Croatia. CNSU a introdus, in sedinta de vineri lista rosie a stetelor considerate cu risc epidemiologic. Decizia CNSU stabileste si conditiile in care persoanele care vin din diferite zone sunt scutite de masura carantinei. Documentul poate fi consultat AICI… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

