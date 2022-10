Creșterea economica a Chinei continua sa incetineasca in timp ce se adapteaza la efectele necruțatoare ale strategiei zero-Covid și unei cereri globale in scadere, scrie BBC. Cifrele oficiale ale evoluției economiei chineze pentru trimestrul iulie-septembrie trebuie sa apara, iar daca a doua economie a lumii se va contracta, șansele unei recesiuni mondiale vor crește. Obiectivul Beijingului de a avea o creștere economica anuala de 5,5% pare acum greu de atins, in condițiile in care China a evitat de puțin contractarea economiei in trimestrul aprilie-iunie. Unii economiști se așteapta ca economia…