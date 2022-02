Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un proiect in valoare de peste 8 milioane de lei, care prevede realizarea unei creșe in municipiul Petroșani. Contractul are ca obiect proiectare – faza adaptare la amplasament, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Contractul de executie lucrari, inclusiv serviciul de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitarea retelelor de termoficare din municipiul Constanta Etapa III nu a fost atribuit de Primaria Constanta La licitatia deschisa nici unul din ofertantii inscrisi nu a criptat oferta financiara sau…

- Licitatia pentru reabilitarea fostului Palat Mihail Sturdza intra in prelungiri. Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) a admis sesizarea depusa de Iasicon impotriva raportului de procedura. Compania Nationala de Investitii (CNI) are termen pana la inceputul lunii ianuarie sa reevalueze…

- Contractul privind reparatii capitale necesare aducerii la starea normala de exploatare si functionare a caii de rulare macarale Mol 1S, de pe danele 111 112 servicii de proiectare ndash; va costa 189.888.23 de lei si a fost atribuit S Engineering Design SRL, cu sediul in Bucuresti. Compania Nationala…

- Autoritațile locale din comuna Timboești vor construi un sediu nou pentru primarie. Lucrarile vor fi realizate de societațile Arhestia Concept SRL și Skyvista Invest SRL, care au caștigat licitația organizata pe SEAP. Valoarea investiției este de aproape 3 milioane de lei și este finanțata prin Compania…

- Astfel, „ansamblul va fi restaurat si valorificat din punct de vedere cultural si economic, pentru cresterea gradului de acces al publicului larg si al persoanelor cu diferite dizabilitati, pentru asigurarea unor conditii optime pentru administrarea si punerea in valoare a cladirilor de patrimoniu aflate…

- Primaria Municipiului Aiud a lansat, recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuție, in cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat stradal in satele aparținatoare ale Municipiului Aiud”. Valoarea totala estimata a contractului este intre 1.915.840 lei,…

- Piața agroalimentara din Novaci va fi modernizata cu 11 milioane de lei. Este suma alocata de Compania Naționala de Investiții(CNI) pentru lucrarile de reabilitare ș extindere la piața din centrul orașului Novaci. Aceasta nu a mai beneficiat de zeci de ani de lucrari de modernizare. Licitația pentru…