- O comisie de specialitate a verificat șoseaua și a decis ca drumul sa fie redeschis circulației autovehiculelor și pe tronsonul Ranca – Obarșia Lotrului, inchis din toamna anului trecut, au transmis reprezentanții IPJ Gorj. Deschiderea circulației rutiere pe Transalpina era anunțata la sfarșitul acestei…

- Circulația rutiera pe Transalpina a fost redeschisa de astazi. O comisie de specialitate a verificat șoseaua și a decis ca drumul sa fie redeschis circulației autovehiculelor și pe tronsonul Ranca – Obarșia Lotrului, inchis din toamna anului trecut. Drumul va fi deschis intre orele 7.00 și 21.00. Este…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) se inchide sambata, 5 iunie si duminica, 6 iunie, intre Novaci si Ranca, in vederea desfasurarii unui concurs de automobilism sportiv, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In zilele de 05.06.2021 (intre…

- Dupa aproape cinci ani de chin pentru șoferi, din cauza restricțiilor de circulație, și mai multe incercari eșuate de consolidare, la podul de la kilometrul 11 al Drumului National 55 Craiova – Bechet, aflat pe raza comunei Malu Mare, au demarat, in sfarșit, lucrarile. Reabilitarea și consolidarea acestui…

- A nins in prima zi de vara pe DN 67 C Transalpina, șoseaua aflata la cea mai mare inalțime din Romania. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa, iar autoritațile spera sa redeschida traficul pana la sfarșitul acestei luni, informeaza Alba24. „Chiar daca pe Transalpina, la…

- Circulatia rutiera pe DN 67C – Transalpina a fost inchisa de anul trecut din 20 octombrie, pentru toate categoriile de autovehicule, intre km 34+800 (Ranca – Gorj) si km 79+200 (Curpat – Obarsia Lotrului – Valcea). Anul trecut, spre exemplu, circulatia pe Transalpina a fost reluata pe 23 mai, in timp…

- Transalpina ramane un „cartof fierbinte” pentru autoritațile județene și pentru Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu. Motivul este legat de modul in care se desfașoara activitațile de deszapezire pe cel mai inalt drum din țara noastra. Lucrarile de deszapezire au inceput in urma cu doua saptamani,…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A1 se va inchide joi, intre nodurile rutiere Cunta si Sebes Vest (Vintisoara), intre orele 7:00 si 19:00, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Traficul in acea zona va fi deviat pe DN1…