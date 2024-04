Traficul rutier va fi restricționat sambata si duminica, intre Rașnov și Poiana Brașov pentru Trofeul Rașnov powered by Pro-X, eveniment sustinut de NewsBV.ro. Traficul rutier va fi restricționat pe DN 1E , intre Rașnov și Poiana Brașov, in zilele de 13 și 14 aprilie, ca masura de siguranța pentru Trofeul Rașnov powered by Pro-X. Competiția sportiva de nivel național și interes internațional asemenea Trofeului Rașnov power​ed by Pro-X se desfașoara pe un sector de drum asfaltat, inchis circulației publice rutiere intre anumite intervale orare, pentru a crea astfel un mediu complet sigur tuturor…