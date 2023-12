Stiri pe aceeasi tema

- Vremea rea a pus stapanire peste Romania. In acest context, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere face recomandari importante pentru soferi. Iata care sunt acestea: Nu va aventurati si nu intrati pe sectoare de drum inchise Daca va aflati deja in benzinarii sau in spatii de servicii,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca sistemul de sanatate din Romania merita o nota intre 7 si 8 si afirma ca, totusi, in ciuda problemelor cu finantarea, ofera ‘servicii satisfacatoare’ pacientilor. „Nota pentru sistemul de sanatate din Romania e undeva intre 7 si 8, dar de multe ori…

- Students will benefit from free tickets to theater and opera performances and access to museums in the cities where the UniFEST student festival will take place, which starts on Friday.According to a press release from the Union of Students from Romania sent to AGERPRES on Thursday, the festival…

- Studentii vor beneficia de bilete gratuite la spectacole de teatru, opera si de acces la muzeele din orasele unde se va desfasura festivalul studentesc UniFEST, care incepe vineri. Potrivit unui comunicat al Uniunii Studentilor din Romania transmis, joi, festivalul va avea loc in orasele: Bucuresti,…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat, marti, ca noua lege a pensiilor „arata foarte bine”, este apropiata de Legea 127 si va contribui la corectarea inechitatilor din sistem. „Arata foarte bine (n.red.: noua lege a pensiilor) si va spun ca am tinut…

- Octombrie 2023 “Drum expres Craiova – Pitesti” Construcția proiectului „Drum expres Craiova – Pitești” va asigura o conexiune directa la rețeaua de transport TENT-T Core existenta și reprezentata de coridorul IV Pan european, care va asigura accesibiliate la nivel național, dar și internațional pentru…

- “DRDP Craiova a demarat procedura de achizitie publica pentru Servicii de elaborare Proiect Tehnic de Executie, Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie Lucrari, pentru Protectia versantilor de pe DN7, intre km 198+200-207+000, km 216+000-219+000, km 224-227+300 si km 228+000-233+200”,…

- Primaria Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, a atribuit un contract de concesiune a unor bunuri imobiliare proprii catre SC Via Grande Company SRL.Durata contractului este de 25 de ani.Criteriul utilizat pentru determinarea ofertei castigatoare a fost cel mai mare nivel al redeventei. Nivelul redeventei…