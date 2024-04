Doua spatii de pe Autostrada A2, Bucuresti – Constanta vor fi modernizate! Anuntul CNAIR

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta noapte, in intervalul orar 23.00 ndash; 04.00, circulatia rutiera va fi inchisa pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 11 700 metri si 15 500metri, pentru executarea unor lucrari la pasajul…

- Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 17 aprilie 2024Primaria comunei Tuzla, judetul Constanta, organizeaza o licitatie pentru atribuirea contractului ce vizeaza servicii publice de salvare acvatica salvamar si de prim ajutor, pe plaja Tuzla, pe durata sezonului estival.Termenul limita pentru…

- CNAIR informeaza participantii la trafic ca circulatia rutiera pe autostrada A2, Bucuresti ndash; Constanta, sectorul cuprins intre km 11 700 ndash; km 15 500, in zona Nodului rutier A0 A2, se va inchide in perioada 12.02 23.02.2024, in noptile de luni, marti, miercuri si joi, in intervalul orar 23:00…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, duminica dimineata, ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in perioada 12 - 16 februarie, respectiv 19 - 23 februarie, pentru a permite efectuarea unor lucrari la pasajul care supratraverseaza autostrada in zona km. 13+330 de metri, se vor institui…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a lansat un anunt de participare la licitatie pentru un contract de "lucrari de marcaje rutiere executate in strat subtire, necesare drumurilor de interes national autostazi, drumuri expres, drumuri internationale "E", drumuri nationale…

- Șoferii vor putea fi taxați in funcție de kilometri parcurși și de durata calatoriei. Anunțul CNAIR CNAIR a anunțat modificari la modul in care șoferii vor fi verificați pe drumurile naționale, dar și la ieșirile din țara, informeaza antena3.ro. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Circulația rutiera este afectata de ceața densa, luni, pe toata Autostrada A2 București - Constanța, unde vizibilitatea scade și sub 50 de metri. La fel se circula și pe A4 Ovidiu - Agigea.