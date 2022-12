CNAIR a desemnat castigatorul pentru constructia lotului 3 al autostrazii Bacau - Pascani !

Gabriel Torje nu mai este jucatorul Farului Constanta

Liderul Superligii, Farul Constanta, si mijlocasul Gabriel Torje au decis de comun acord incheierea, pe cale amiabila, a raporturilor contractuale.Venit in luna iunie a acestui an la formatia noastra, Gabriel Torje 33 ani a evoluat in 17 partide oficiale in toate competitiile, reusind sa marcheze… [citeste mai departe]