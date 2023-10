Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) solicita Poliției sa investigheze cu celeritate „fapta semnalata de jurnalista Anca Alexandrescu, care a fost amenințata cu moartea pe o rețea de socializare”, intr-un comunicat de presa remis miercuri.„O amenințare cu moartea, indiferent sub ce forma sau…

- Consiliul Național al Audiovizualului a aplicat o amenda de aproape 10.000 de euro postului Antena 1 pentru reclama mascata. Este vorba despre invitații care au purtat tricouri pe care scria SUPER, cei de la CNA fiind de parere ca este vorba de reclama mascata la jocuri de noroc (compania Superbet).…

- Claudiu Nasui a criticat la un port Tv felul in care s-a implicat poliția in rezolvarea accidentului tragic de la 2 MAi. A vorbit insa ca despre un eșec din numeroasele eșecuri ale instituțiilor statului din Romania amintind și despre omenii care ard in spitale, și despre nașterile din fața spitalelor…

- Postul TV Realitatea Plus a fost sancționat miercuri, 9 august, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) cu amenda in valoare de 10.000 de lei pentru aluziile moderatoarei Alexandra Pacuraru cu privire la „barbația” proprietarului publicației EvZ, Dan Andronic.

- Consiliul Național al Audiovizualului a decis sa faca o sesizare platformei YouTube cu privire la faptul ca accesul minorilor la videoclipuri inadecvate nu este restricționat, așa cum este menționat in regulamentul intern al YouTube, potrivit G4Media.

- CNA il lovește neașteptat pe trapperul Geboasa. Ținta unui amplu scandal național dupa ce mai mulți tineri au fost filmați injurand pe piesele lui, Gheboasa acuza ca este discriminat de cei care il critica. CNA nu pare sa fie prea preocupat de idei precum cele promovate in discursurile de corectitudine…