- Postul Realitatea Plus a fost sanctionat, marti, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) cu amenda de 10.000 de lei pentru declaratiile moderatoarei Alexandra Pacuraru care, in timpul protestelor de la Bolintin, a cerut trimiterea romilor in India. In urma deciziei de sanctionare cu somatie publica…

- Filmele produse inainte de 1989 ar putea fi difuzate impreuna cu un mesaj de atentionare. Este recomandarea Consiliului National al Audiovizualului pentru a pune in context productiile supuse cenzurii regimului totalitar.

- A murit Ioan Onisei, succesorul lui Ion Caramitru la Teatrul Național din București. Director interimar al primei scene a teatrului romanesc in ultimii șapte ani, Onisei s-a stins din viața ieri, la 68 de ani. Jusist de profesie, inainte de a fi manager și director adjunct al TNB, Ioan Onisei a ocupat…

- CNA recomanda televiziunilor sa anunțe telespectatorii ca anumite reportaje, in special filme, au fost realizate in ”Epoca de Aur”. In ultima vreme tot mai multe posturi aleg sa difuzeze filme din perioada de inainte de ’89 intreținand nostalgii comuniste. CNA recomanda televiziunilor sa anunțe telespectatorii…

- Deputatul Alexandru Kocsis (fost PNL), fost membru CNA, sustine ca PSD a modificat legea de functionare a CNA pentru a o repune in functia de presedinte pe Monica Gubernat, iar efectele unei intregi proceduri parlamentare au fost anulate pentru "un om agreat" de social-democrati. "Cati dintre…

- Social – democrații sunt acuzați ca au modificat marți legea de functionare a Consiliului National al Audiovizualului pentru a o repune ȋn functia de presedinte pe Monica Gubernat. Astfel, la propunerea PSD, a fost eliminat alineatul care prevedea explicit ca un președinte demis nu mai poate ocupa aceasta…

- Parlamentarii coaliției PSD-PNL-UDMR au votat marți in plenul Camerei Deputaților o modificare a legii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), special proiectata pentru a permite revenirea Monicai Gubernat ca președintele al Consiliului. Gubernat fusese demisa din funcție in iulie de coaliția…

- Ședința comuna a Comisiei de Cultura și Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților, in care urma sa fie adoptat amendamentul care ii permitea Monicai Gubernat sa revina la șefia CNA, programata marți, a fost amanata, potrivit informațiilor G4Media . PSD și PNL au…