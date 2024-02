Stiri pe aceeasi tema

- Romania a jucat in grupa D a Campionatului Mondial masculin de polo pe apa de la Doha, din Qatar, tricolorii fiind alaturi de Italia, Kazakhstan și Ungaria. Ultimele partide din grupa au fost programate vineri, 9 februarie: Ungaria – Kazakhstan 28-1 și Italia – Romania 16-10. Meciurile inaugurale au…

- Romania va infrunta naționala din Muntenegru pentru un loc in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de polo masculin. Calculele calificarii la Jocurile Olimpice sunt clare. Romania - Muntenegru se joaca duminica, de la ora 15:30. Drepturile TV pentru Campionatul Mondial de polo sunt deținute…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 16-10 (4-3, 4-4, 5-2, 3-1), vineri, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar).

- Nationala Frantei a castigat, duminica, al treilea titlu mondial, dupa finala cu detinatoarea trofeului, Norvegia, scor 31-28 (20-17). Romania a incheiat pe locul 12, ratand obiectivul de calificare in sferturi si, implicit, la turneele preolimpice.Franta, campioana olimpica en-titre, a jucat a saptea…

- Nationala de handbal feminin a Frantei este prima semifinalista a Campionatului Mondial, dupa ce a invins marti, in primul sfert de finala, reprezentativa Cehiei, scor 33-22 (18-16). Romania a incheiat CM pe locul 12.Cehia, antrenata de Bent Dahl de la SCM Ramnicu Valcea, va juca pentru clasarea…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa joi, la Herning, de reprezentativa Germaniei, scor 24-22 (9-12), in prima partida din grupa principala III a Campionatului Mondial. Romania a ratat orice sansa la sferturi si, implicit, la calificarea la turneele preolimpice. Capitanul Cristina…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 24 22 9 12 , joi seara, la Herning Danemarca , in Grupa a III a principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, conform Agerpres.roTricolorele au iesit din cursa pentru sferturile de finala…

- A 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin debuteaza miercuri, 29 noiembrie. Va fi primul turneu final mondial care este gazduit de trei țari: Danemarca, Norvegia și Suedia. Romania face parte din Grupa E, iar obiectivul este clasare intre primele 7 locuri ale competiției.