CM de fotbal-Qatar 2022: Visul Angliei și ambiția Senegalului Meciurile de astazi la Cupa Mondiala Teoretic, Franta –Polonia este un meci care susciti asteptari. Singurul meci disputat intre cele doua echipe la turnee finale a fost finala mica din 1982, ultimul strigat al generatiei de aur poloneze, meci castigat de lesi cu 3-2. La cum arata acum Polonia, cu Lewandowski cu tot, are sanse mici de a face vreo minune cu echipa "cocoseilor" care au de dres rusinea cu Tunisia. Lupta cea mare a francezilor nu va fi cu "Lewa" ci cu Wojciech Szczesny, ce s-a dovedit pana acum un candidat serios la titlul neoficial de cel mai bun portar al campionatului. Anglia-Senegal… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meci cu ocazii doar in primele 60 de minute, cu schimbari tardive si fara cartonase Cand joaca doua echipe cu linii de mijloc aglomerate si cu aparari puternice, este greu sa te astepti la „maradonisme" si „messisme".Totul se joaca la „mingea lunga" care-l ingrozeste pe stim-noi-care patron, posesia…

- Tuturor ne place salata de vinete, motiv pentru care acest preparat este extrem de popular printre gospodinele din Romania. Indiferent de anotimp, salata de vinete poate fi savurata la orice ora din zi sau seara, tartinata pe o felie de paine sau pur și simplu ca garnitura pentru friptura. Ce ingredient…

- Anglia a fost mereu considerata una dintre principalele favorite la cucerirea Campionatului European și a Cupei Mondiale. In cazul competiției care se va desfașura in Qatar și care va debuta in data de 20 noiembrie, statutul englezilor este unul poate mai impozant decat oricand. Acest lucru se datoreaza…

- Fost voleibalist, Radu Cojocaru este prezent ca secretar al comisiei de arbitri și la concursurile de gimnastica artistica A facut volei toata adolescența, dar s-a indragostit iremediabil de gimnastica. Radu Cojocaru este singurul arbitru barbat din istoria gimnasticii ritmice romanești și de foarte…

- Echipa feminina a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de baschet FIBA 3×3 U23, de la Circul Metropolitan din Capitala, dupa ce s-a clasat pe locul al treilea in Grupa A. Dupa o victorie, 17-14 cu Chile, si un esec, 13-15 cu Ucraina, in primele sale meciuri, tricolorele…

- Unul dintre cei mai iubiți actori din Romania, Florin Piersic a dezvaluit secretul pentru o memorie agera la orice varsta.Intrebat ce face pentru a-si menține spiritul tanar si dornic de viata, dar si ce secret are pentru o memorie asa agera, marele actor a spus: „Nu fac nimica. Eu cred ca toata chestia…

- I Success Awards a revenit in atenția publicului cu un nou concept: prima ediție a Charity Cocktail Gala a stralucit la inceputul lunii septembrie 2022 intr-o destinație unica din Europa! Evenimentul, creat de antreprenoarele romance Flavia Covaciu și Oana Irimia si care reprezinta o alta abordare a…